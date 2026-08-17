Victoria Ruffo reacciona a la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay
La actriz habló sobre los rumores que rodean a su hijo y también salió en defensa de la más pequeña integrante de la familia Derbez.
Victoria Ruffo rompió el silencio ante los rumores de una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay y aseguró que desea que ambos estén bien y dejó claro que, si llegara a existir una separación, eso no cambiaría su relación con su nieta. Asimismo también habló sobre las recientes críticas que recibió la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tras su debut, especialmente por comentarios relacionados con su físico.