Victoria Ruffo reacciona a la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Victoria Ruffo rompió el silencio ante los rumores de una supuesta separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay y aseguró que desea que ambos estén bien y dejó claro que, si llegara a existir una separación, eso no cambiaría su relación con su nieta. Asimismo también habló sobre las recientes críticas que recibió la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tras su debut, especialmente por comentarios relacionados con su físico.

