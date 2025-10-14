¿Aún le duele hablar de su padre? Así reaccionó Ana Bárbara al ser cuestionada por Don Antero Ugalde
¡En exclusiva! Durante el estreno de Black Phone 2, Ana Bárbara dejó ver que hay heridas que aún duelen al ser cuestionada sobre su padre, Don ANtero Ugalde.
¡En exclusiva! Durante el estreno de Black Phone 2, donde asistió para mostrar su apoyo a Demián Bichir, Ana Bárbara dejó ver que hay heridas que aún duelen al ser cuestionada sobre su padre, Don Antero Ugalde. Así reaccionó la cantante de regional mexicano ante los cuestionamientos.
