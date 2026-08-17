Michelle confiesa que quiere seguir siendo amiga de Daniela tras sus peleas en MasterChef 24/7

La eliminación de Daniela de MasterChef 24/7 dejó tristes a sus amigos, pero para Michelle fue un momento normal, pues tal como le contó a Ixdit, ella lo ve como un “rival menos”. No obstante, lo que sí reconoció es que ahora que han tenido tiempo alejadas, comprendió que la amistad que formaron durante la competencia sí le fue de gran ayuda para sobrellevar la presión y no descarta que puedan retomar esta cercanía una vez que las dos estén fuera.