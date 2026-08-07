“Hoy todos están reprobados": El fuerte regaño del Chef Alberto Collarte a los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras presenciar una jornada deficiente y llena de fallas técnicas en su clase, el Chef Alberto Collarte no ocultó su indignación y lanzó un juicio hacia la generación completa de MasterChef 24/7: “Hoy todos están reprobados”. El Chef fue contundente al advertirles que, si las reglas permitieran una eliminación masiva en ese preciso instante, absolutamente todos los participantes quedarían fuera de la competencia debido a su desempeño de esta mañana.

