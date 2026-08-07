Arturo Carmona responde al novio de Alicia Villarreal y revela por qué su hija Melenie se alejó de los escenarios
Arturo Carmona dejó en claro que no quiere entrometerse en la relación de Alicia Villarreal, por lo que esquivó las rencillas con Cibad Hernández.
Lejos de molestarse, Arturo Carmona reaccionó con risas al escuchar que el novio de Alicia Villarreal habría dicho no conocerlo y se limitó a decir que lo único que tiene que saber sobre él, es que es padre de Melenie. También atinó a desmentir los rumores de que su hija se retiró de los escenarios por culpa de su novio y explicó que solo está tomándose una pausa porque quiere sobrellevar bien las polémicas que han estado atravesando.