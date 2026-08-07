Caso Dafne Zapata: esto se sabe sobre las audiencias en contra de su padre por supuesto abuso
A la par de las indagaciones por la muerte de Dafne Zapata en una escuela militarizada, estaría por comenzar el proceso contra su padre por supuesto abuso.
A pesar de que todavía no hay una resolución sobre la lamentable muerte de la joven Dafne Zapata en una academia militarizada, salió a la luz que su padre podría enfrentar un proceso legalo por un caso de presunto cuando ella era muy pequeña. También hablamos sobre el terrible accidente con una pipa de gas que habría estallado después de darle servicio a una casa.