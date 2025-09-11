¿Regina Blandón tomará acciones legales contra su agresor sexual? Esto contestó la actriz

Luego de haber revelado que fue víctima de abuso sexual durante la infancia, Regina Blandón dejó claro si tomará acciones legales contra su agresor. Aseguró que las agresiones sexuales se viven de manera distinta en cada persona y que generan heridas profundas. “Es algo con lo que aprendes a vivir”, aseguró Regina sobre las agresiones sexuales y destacó la importancia de las terapias psicológicas.