"¡No filtren cosas de las personas amadas!”, Regina Blandón aplaude las acciones de Belinda y descarta compartir créditos en Mentiras
Regina Blandón celebra que Belinda le haya ‘puesto un alto’ a Lupillo Rivera y explica por qué descarta trabajar con Belinda en el musical de Mentiras.
TV Azteca
Regina Blandón celebra que Belinda le haya ‘puesto un alto’ a Lupillo Rivera tras ventilar intimidades de la supuesta relación que sostuvieron. ¿Por qué descartó trabajar con Belinda en Mentiras? Así respondió la exitosa actriz.
Galerías y Notas Azteca UNO