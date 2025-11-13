inklusion logo Sitio accesible
"¡No filtren cosas de las personas amadas!”, Regina Blandón aplaude las acciones de Belinda y descarta compartir créditos en Mentiras

Regina Blandón celebra que Belinda le haya ‘puesto un alto’ a Lupillo Rivera y explica por qué descarta trabajar con Belinda en el musical de Mentiras.

Regina Blandón celebra que Belinda le haya ‘puesto un alto’ a Lupillo Rivera tras ventilar intimidades de la supuesta relación que sostuvieron. ¿Por qué descartó trabajar con Belinda en Mentiras? Así respondió la exitosa actriz.

