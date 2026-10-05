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¡¿Nuevo romance?! Renata Notni habla de los viajes que ha compartido con Alejandro Speitzer

¿Uno nunca sabe? Tras su ruptura con Diego Boneta, Renata Notni reacciona a los rumores de romance con Alejandro Speitzer y habla de sus proyectos en Hollywood.

Renata Notni, quien recientemente brilló en un desfile en París donde se encontró con Céline Dion, reaccionó a los rumores de romance con Alejandro Speitzer y aclaró que no le cierra las puertas al amor tras su ruptura con Diego Boneta. ¡Ojo a lo que contó sobre sus logros en Hollywood!

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