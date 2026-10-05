Así envió Marlene Favela, ex de Jorge Kahwagi, el pésame a su familia
Marlene Favela, quien en su momento tuviera planes de boda con el empresario y boxeador Jorge Kahwagi, envió el pésame y sus condolencias a la familia.
Marlene Favela expresó sus condolencias tras el repentino fallecimiento de Jorge Kahwagi, con quien compartió una importante historia de amor durante cuatro años; cabe mencionar que la actriz y el empresario tuvieron planes de boda. Por otro lado, la actriz compartió cómo va su gira de la obra ‘Rosa de dos aromas’.