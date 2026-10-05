“Que lo desequilibre": Kunno advierte que no tendrá piedad en sus estrategias para La Granja VIP (VIDEO)

Kunno se salvó de la eliminación en La Granja VIP gracias a que Bebeshita lo favoreció en el Viernes de Traición. Sin embargo, tiene claro que esta suerte no lo acompañará siempre y por eso es que necesita enfocarse en ser Capataz o volverse más relevante, pues esto le dará apoyo para cuando lo necesite. Así que está planeando volverse un villano y no tendrá piedad para armar estrategias, incluso si eso significa pelearse con los Granjeros y encontrar sus debilidades para molestarlos.

