¡Máximo respeto! Heliud Pulido cayó en el Exatlón CUP, pero su similar estadounidense no dudó en reconocer la calidad del atleta mexicano

El representativo mexicano dio cátedra en los exigentes circuitos del Exatlón CUP y Heliud Pulido consiguió el respeto de su adversario estadounidense.

TV Azteca

Revive todo lo que sucedió en el primer día del Exatlón CUP, donde el representativo mexicano dio cátedra en los exigentes circuitos y Heliud Pulido consiguió el respeto de su adversario estadounidense.

Exatlón México 2026
Exatlón México
