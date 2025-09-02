¡Máximo respeto! Heliud Pulido cayó en el Exatlón CUP, pero su similar estadounidense no dudó en reconocer la calidad del atleta mexicano
El representativo mexicano dio cátedra en los exigentes circuitos del Exatlón CUP y Heliud Pulido consiguió el respeto de su adversario estadounidense.
TV Azteca
Revive todo lo que sucedió en el primer día del Exatlón CUP, donde el representativo mexicano dio cátedra en los exigentes circuitos y Heliud Pulido consiguió el respeto de su adversario estadounidense.
Galerías y Notas Azteca UNO