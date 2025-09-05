inklusion logo Sitio accesible
¡Victorias opacadas por incertidumbre! Con paso perfecto de los mexicanos, pero sin Paulette... ¡Revive el resumen del Exatlón CUP del 4 de septiembre!

TV Azteca

Mientras los atletas mexicanos marchan con paso perfecto tras vencer a su similar de Rumania, Paulette sufrió un terrible accidente en los circuitos del Exatlón CUP. No pierdas detalle en el resumen del 4 de septiembre. ¡Ojo al mensaje de la Máxima Autoridad!

Exatlón México
