Calendario azteca predice cuándo habrá sismos en México en septiembre 2025

Hay mucha preocupación debido a que exista una posibilidad de que México sufra un fuerte sismo como ha ocurrido hace algunos años. De acuerdo a un calendario azteca las fechas ya estarían fijadas.

El mes de septiembre está envuelto en preocupación debido a que existe una gran posibilidad que haya un movimiento telúrico muy fuerte como ha ocurrido en el pasado.

¿Cuándo ocurrirían los sismos de septiembre 2025, según el calendario azteca?

Lo primero que hay que destacar es que la ciencia ha manifestado en reiteradas ocasiones que no es posible por el momento saber cuándo ocurrirá un evento telúrico. En contraparte tenemos que los antepasados creían que si se podía saber con antelación por lo que en las redes sociales se ha vuelto viral el calendario azteca.

Un perfil de Tiktok con el nombre ‘El regreso de Aztlan’ busca poder informar a la ciudadanía mexicana sobre la lectura de éstas creaciones astronómicas que dejaron los antiguos pueblos.

De acuerdo a la interpretación, ya están establecidas las fechas para temas volcánicos, actividad solar, huracanes y aquellos días que vendrán con energía fuerte que pueda derivar en sismo.

Estas fechas se dividen así:



Periodo volcánico (1 al 30): Se divide en dos periodos del 4 al 11 y del 16 al 22; éste último puede extenderse a fin de mes.

Actividad solar: 4, 6, 7, 19, 22.

Huracanes: 24, 25, 26 y 27; hay probabilidad baja, pero llaman a tener precauciones.

Días con mayor energía: 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26 y 30.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores?

Este perfil constantemente comparte información y coincide con actividad de corte sismológica. Así es que podemos ver que el año pasado en México se vivió un acontecimiento de estas características que había sido anunciado con la lectura del calendario azteca.

Quienes siguen a esta página han mencionado que acierta con este método y que se ha instalado el miedo de vivir episodio tan traumático como el que ocurrió en 1985 y en 2017, los cuales coincidieron en mes.

