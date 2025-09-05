Por qué Georgina Rodríguez vendría a México: es por un detalle que recién se acaba de anunciar

A ver, a ver… ¿te imaginas a Georgina Rodríguez paseándose por las calles de la Ciudad de México (CDMX)? Pues no suena tan descabellado si tomamos en cuenta un anuncio que tiene a muchos cruzando los dedos: Portugal jugará contra México en la reinauguración del Estadio Azteca.

Y sí, ya sabemos lo que estás pensando… si viene Cristiano, capaz que ella también.

¿Cristiano Ronaldo en el Azteca? Y Georgina Rodríguez, ¿también?

La noticia ya está en boca de todos: la Selección Mexicana se medirá contra Portugal en un partido especial para reabrir el mítico Estadio Azteca.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la alineación portuguesa, los rumores sobre la participación de CR7 no han parado.

Instagram / @georginagio Georgina Rodríguez se habría embolsado una impresionante cantidad por hacer una serie sobre su vida

Y si él aparece… pues no sería raro que Georgina viniera con él. No sería la primera vez que lo acompaña a un evento futbolístico importante, y vaya que la reinauguración del Azteca lo es.

A Georgina Rodríguez le gusta estar presente en momentos clave

Si algo ha demostrado Georgina a lo largo de su relación con CR7, es que siempre está en los momentos importantes. Ya sea en premiaciones, partidos clave o lanzamientos especiales, ella suele estar ahí, a su lado.

Así que, aunque todavía no hay nada confirmado, el simple hecho de que Portugal venga a jugar a México ya desató las especulaciones. Porque claro, no todos los días se tiene a Cristiano (y posiblemente Georgina) tan cerca.

Todavía no hay un día exacto para este encuentro, pero el solo anuncio del partido ya generó emoción en redes. Miles de aficionados ya comenzaron a compartir en redes sociales hasta posibles precios de los boletos; pero la realidad es que hasta el momento no hay nada confirmado.