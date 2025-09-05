Esta es la supuesta canción de Emiliano Aguilar contra Nodal: “Por una n*lgas de esponja”

Los dramas en la familia Aguilar siguen subiendo de nivel y ahora, quien se habría metido directo al ring es Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar. En redes sociales comenzó a circular un video con una presunta canción que muchos aseguran que va dedicada a Christian Nodal, y que, según usuarios, sería autoría del rapero.

¿Lo más fuerte? Le lanza indirectas durísimas, menciona a su hermana Ángela Aguilar y hasta habla del supuesto abandono de Nodal a su hija, Inti.

La rola, que se dice fue creada con Inteligencia Artificial (IA), contiene frases superexplícitas como: “Abandonaste a tu hija por la nalgs de esponja”, y “Tapón de alberca, no vales ni verg, cara de nopal…”.

Hasta ahora Emiliano no ha dicho si es suya o no, pero tampoco ha salido a desmentir nada, lo cual tiene a todos con la duda y el chismecito a todo lo que da.

¿Cuál es el origen del pleito entre Nodal y Emiliano?

El pleito entre Emiliano Aguilar y Nodal se encendió cuando Cazzu reveló en el pódcast “Se Regalan Dudas” que Nodal no firmó el permiso para que su hija Inti pudiera viajar fuera de Argentina, lo cual la ha complicado en su trabajo.

(Instagram) Emiliano Aguilar compartió la entrevista de Cazzu en donde criticó a Nodal.

Esto hizo que Emiliano se pronunciara en defensa de Cazzu, criticando duramente a Nodal en redes y diciendo que le parecía muy bajo que no dejara que su hija acompañara a su mamá a trabajar.

Usuarios reaccionan a la supuesta canción de Emiliano Aguilar

La supuesta canción de Emiliano Aguilar dedicada a Nodal se volvió viral por su letra. Lanza rimas durísimas donde critica a Nodal por su aspecto, su actitud, y lo acusa directamente de ser un mal padre. Algunas frases dicen:



“Vienes de bravo, homs, pero yo sí soy calle… abandonaste a tu hija por la nalgs de esponjas…”*

“Con Adela te quemaste, ya no tienes palabra, soy la voz de tu tumba, de ésta no te levantas…”

Aunque existe la posibilidad de que sea creada con IA, el silencio de Emiliano ha provocado que muchos lo den por hecho. Entre los comentarios se leen cosas como:

