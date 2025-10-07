¿Sin pestañas, uñas y qué más? ¡Así fue la revelación de Lis Vega, la décima granjera de La Granja VIP!
Lis Vega fue revelada como la décima granjera y nos contó qué es lo que le da ‘más nervios’ previo al inicio de La Granja VIP. ¡No pierdas detalle!
Durante la conferencia de prensa de La Granja VIP, Lis Vega fue revelada como la décima granjera. En el foro de Venga La Alegría, la actriz nos contó qué es lo que le da más nervios previo al inicio del prometedor reality y prometió mostrarnos una ‘Lis evolucionada’. ¡No pierdas detalle!
