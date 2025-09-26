"¡No le tengo miedo ni al miedo!”, Así revelaron a Manola Díez como la séptima granjera de La Granja VIP
Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP y, además de contar que se crió en un rancho, habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalle!
TV Azteca
Con una importante trayectoria como actriz, conductora y productora, Ricardo Casares y Flor Rubio revelaron que Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP. La celebridad regiomontana se dijo emocionada, contenta y agradecida por la oportunidad de participar en el ambicioso proyecto. Además, contó que se crió en un rancho y habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalles!
