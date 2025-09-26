inklusion logo Sitio accesible
"¡No le tengo miedo ni al miedo!”, Así revelaron a Manola Díez como la séptima granjera de La Granja VIP

Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP y, además de contar que se crió en un rancho, habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalle!

Con una importante trayectoria como actriz, conductora y productora, Ricardo Casares y Flor Rubio revelaron que Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP. La celebridad regiomontana se dijo emocionada, contenta y agradecida por la oportunidad de participar en el ambicioso proyecto. Además, contó que se crió en un rancho y habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalles!

