"¡No le tengo miedo ni al miedo!”, Así revelaron a Manola Díez como la séptima granjera de La Granja VIP

Con una importante trayectoria como actriz, conductora y productora, Ricardo Casares y Flor Rubio revelaron que Manola Díez es la séptima granjera de La Granja VIP. La celebridad regiomontana se dijo emocionada, contenta y agradecida por la oportunidad de participar en el ambicioso proyecto. Además, contó que se crió en un rancho y habló sobre los otros granjeros revelados. ¡No pierdas detalles!