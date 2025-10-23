inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Sandra Itzel y Eleazar desencadenan el conflicto en La Asamblea de La Granja VIP!

La contienda por el poder de El Huevo Dorado, La Asamblea, el conflicto que Sandra Itzel y Eleazar desencadenaron. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 22 de octubre 2025!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Los granjeros compitieron por el poder de El Huevo Dorado, lo que sucedió en La Asamblea, los enfrentamientos cara a cara y el conflicto que Sandra Itzel y Eleazar desencadenaron. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 22 de octubre 2025!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×