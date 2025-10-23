El pacto de Eleazar Gómez y Adame contra Fabiola Campomanes: así inició el complot en su contra en La Granja VIP

En La Granja VIP, las estrategias están alcanzando un nuevo nivel de intensidad. Esta vez, un diálogo entre Eleazar Gómez y Alfredo Adame reveló un acuerdo que podría poner en jaque a Fabiola Campomanes. Las alianzas se están reforzando, los votos se planean con anticipación y todo apunta a que las decisiones se toman más allá de las asambleas.

¿Qué acordaron Eleazar Gómez y Alfredo Adame contra Fabiola?

Todo comenzó con una conversación aparentemente casual entre Eleazar y Adame, después de que el primero salvara al segundo en el Viernes de Traición la semana pasada. Pero pronto quedó claro que estaban trazando un plan a futuro. Alfredo advirtió que, llegado el momento, él usaría su grupo para respaldar una jugada directa contra quien no le sirviera estratégicamente. Fue claro al sugerir que, si Eleazar no pensaba a futuro, cualquier decisión impulsiva podría costarle caro.

En ese mismo diálogo, Eleazar expresó abiertamente su deseo de contar con Adame como aliado. La idea era unirse con otros granjeros como Omahi, Kike y Alberto, para formar un bloque fuerte y difícil de derribar. Con ese panorama, Adame no dudó en proponer una jugada concreta: nominar a Fabiola Campomanes.

¿Por qué quieren eliminar a Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

El razonamiento detrás del complot es crudo. Según Adame, Fabiola no cuenta con un apoyo sólido fuera del reality, por lo que sería fácil de sacar si llegara a votación. La estrategia no solo se basa en rivalidades dentro de La Granja VIP, sino en cálculos fríos sobre el impacto del fandom. Eleazar escuchó, estuvo de acuerdo y hasta se ofreció a convencer a otros para asegurar los votos.

Aunque ambos reconocieron que eventualmente podrían enfrentarse, también dejaron claro que prefieren hacerlo en fases más avanzadas del juego. Por ahora, su prioridad es debilitar a figuras que perciben como vulnerables o poco útiles para su camino a la final.

Esta nueva alianza promete mover las piezas del tablero y cambiar el rumbo de las nominaciones, como sucedió en la Asamblea del pasado miércoles. Así fue que Fabiola quizá aún esté por convertirse en el blanco de una estrategia silenciosa, pero después de los acontecimientos pasados, no se sabe si Eleazar podrá continuar con ella. En La Granja VIP, nadie está a salvo y las verdaderas intenciones empiezan a salir a la luz.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.