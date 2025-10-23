Si tienes más de 60 años y cumples con estos requisitos puedes pedir un crédito Infonavit

Desde el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tienen un beneficio para personas de 60 años en adelante. El mismo permite que puedan obtener un crédito hipotecario para comprar, remodelar o adecuar su vivienda.

Ante esto es importante que se tenga en cuenta no importa si ya habían solicitado un crédito anteriormente, si terminaron de pagar su primer financiamiento y no tienen amonestaciones pueden comenzar con su trámite para uno nuevo.

¿De cuánto es el crédito que ofrece el Infonavit?

El crédito de hasta2 millones 716 mil 334 pesos, depende de la capacidad de pago del trabajador o trabajadora. Para ello se debe cumplir con ciertos requisitos.

Sin dudas, esta es una posibilidad provechosa para los mayores de 60 años. Ante esto que el crédito Infonavit es una gran herramienta.

Debes tener en cuenta que la tasa de interés va desde 3.76 por ciento hasta 10.45 por ciento, de acuerdo con el nivel salarial, pues entre menos ganas, menos pagas.

Los requisitos son:



Trabajar para una empresa con prestaciones de seguridad social

En caso de haber solicitado un financiamiento antes, debe estar pagado en su totalidad y sin reportes

Un dato a tener en cuenta es que las mensualidades del crédito se establecen de acuerdo con tu salario, edad y monto del crédito. Los años para pagar no deben ser mayores al 30 por ciento de tus ingresos y si ganas menos o hasta un salario mínimo, no debe ser mayor al 20 por ciento.

Además la suma de tu edad más el plazo para pagar tu crédito no debe super los70 años si eres hombre o de75 si eres mujer.

Las personas con un sueldo menor a 9 mil 241 pesos al mes no pagarán los gastos de titulación.

Así puedes aumentar tu crédito Infonavit

En el caso de que quieras acceder a una casa con mayor valor al préstamo que te ofrece el Infonavit, también es posible que utilices la opción para unir tu financiamiento con el de alguien más.

Los pasos para el trámite son muy sencillos:



Ingresa aMi cuenta Infonavitcon tu NSS.

Ve a la sección “Mi perfil” y elige la opción para precalificación.

Una vez que conozcas si eres elegible para un crédito comienza el trámite.