¡La eliminación de Sandra Itzel, la polémica con Sergio Mayer y lo mejor de La Granja VIP!

TV Azteca

Las reacciones a la eliminación de Sandra Itzel, los nuevos peones, el ‘nuevo comenzar’ de Eleazar; la polémica con Sergio Mayer, el hermano de Sandra Itzel y los críticos y mucho más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

