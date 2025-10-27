Alejandro Speitzer anuncia un nuevo romance: ¿Quién será su nueva pareja?

El actor Alejandro Speitzer es una personalidad reconocida en México, quien durante toda su carrera ha sido capaz de demostrar su talento en la televisión, además de lograr robar varios corazones por parte de sus seguidores.

Recientemente, el conocido artista, dio a conocer que está iniciando un nuevo amorío, sorprendiendo al público. Ya se sabe el nombre de su nueva pareja, no te pierdas todos los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Quién es la novia de Alejandro Speitzer?

El domingo, el actor presentó una obra teatral, al terminar la función anunció oficialmente agradeció a todos los presentes, y aprovechó el momento para hablar sobre su nuevo amorío con Ana María Vallarta, quien es una psicóloga, agradeciendo su presencia ante un momento importante dentro de su carrera.

Aunque ya se les había visto muy juntos al iniciar el año, apenas confirmó su relación. Mientras que Ana en redes sociales no oculta su amor al enviarle mensajes románticos. Durante gran parte de la velada, la nueva pareja de Alejandro Speitzer tomó un poco de distancia para que el actor se reuniera con otros colegas.

Se les vio muy contentos de poder compartir ese logro juntos. Por el momento, Ana María Vallarta, mantiene sus redes ocultas, pero podemos verla muy activa en las publicaciones del actor, quien deja claro su gran amor hacia él.

¿Quién fue su última pareja?

Antes de que el 26 de octubre anunciara su nuevo romance, Alejandro Speitzer mantuvo una relación con Ester Expósito del 2019 al 2021, años en los que llegamos a verlos muy juntos en diversos eventos, viajes y paseos. Se menciona que todo empezó en las grabaciones de “Alguien tiene que morir”.

Cuando su noviazgo terminó, el asunto se volvió muy meditativo, por lo que el actor hizo lo posible para aclarar las cosas, dejando en claro el gran cariño que se tenían entre ellos. Ahora el actor presume a su nueva pareja después de estar 4 años en la soltería.