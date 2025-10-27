El significado que una persona saque la pierna de la cobija, según la psicología

Dormir es una necesidad vital del organismo. Durante esta acción, el cuerpo lleva a cabo diversos procesos esenciales como la reparación celular y de la memoria. Pero también contribuye a la regulación hormonal. Según la psicología, el descanso debe ser adecuado para el correcto funcionamiento del ciclo circadiano (reloj biológico que sincroniza las horas de vigilia y sueño con la luz natural).

En este proceso, el cerebro cumple un rol crucial. Sacar la pierna por debajo de la cobija al dormir es una acción relacionada con el funcionamiento cerebral óptimo. Esta es la explicación de una experta en psicología.

¿Por qué algunas personas sacan la pierna por debajo de la cobija al dormir?

Al dormir, el cerebro regula la producción de melatonina (hormona del sueño) y coordina los mecanismos corporales que facilitan la relajación y el mantenimiento de la temperatura interna adecuada para dormir profundamente. Sacar la pierna por debajo de la cobija es una acción que facilita esta regulación de la temperatura.

Según la farmacéutica Elena Monje, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna para poder dormir profundamente. Al sacar la pierna por la cobija y buscar una superficie fresca, el organismo ayuda a disipar el calor corporal.

¿Qué significa que una persona saque la pierna por debajo de la cobija al dormir?

Cuando llega la noche, el cerebro detecta la ausencia de luz y envía señales al cuerpo para relajarse y disminuir la temperatura interna. Este proceso es esencial para dormir profundamente. Pero no todos los cuerpos logran hacerlo con la misma eficiencia. Por eso muchas personas sacan una pierna de la sábana o cobija. Pero otras también pueden voltear la almohada para buscar el lado más fresco.

Este comportamiento tiene bases fisiológicas y psicológicas: