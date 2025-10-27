¡Primicia en La Granja VIP! La Bea reveló detalles de su boda a Jawy: ¿dónde será?

En una mañana tranquila dentro de La Granja VIP, los granjeros aprovecharon un momento de descanso para hablar de algo distinto a las tareas, estrategias o votaciones. Esta vez, el tema fue el amor. Entre risas y consejos, La Bea compartió por primera vez algunos detalles sobre su próxima boda con su novio Israel, y Jawy no tardó en sumarse a la conversación con su experiencia personal.

¿Dónde se quiere casar La Bea?

Durante la charla, La Bea confesó que ya está en plenos planes de boda con su pareja y, aunque aún no hay una decisión definitiva, están considerando dos opciones muy distintas: playa o ciudad. Ella admitió que ambos son fans del mar, pero todavía no se deciden por completo.

También dejó claro que la ceremonia será por el civil, ya que ni ella ni su pareja practican una religión y prefieren mantener todo sencillo y fiel a sus creencias. Sin embargo, Sergio, que participaba en la charla con ellos, le sugirió organizar una ceremonia simbólica, solo para sus personas más cercanas, algo que La Bea no descartó del todo, aunque aclaró que lo tendría que decidir con su novio.

¿Qué consejo le dio Jawy a La Bea sobre su boda?

Jawy, que ya también está en plenos preparativos para su boda, se mostró entusiasmado con el tema y le dio varios consejos desde su experiencia. Aunque no quiso revelar el lugar de su boda religiosa —porque quiere que sea una sorpresa para su novia—, comentó que él sí está planeando una celebración a lo grande.

Le dijo a La Bea que casarse en la playa puede ser muy bonito, pero también implica complicaciones por el calor, el traslado de los invitados y la logística general. En cambio, en la ciudad se tiene más control sobre los detalles, desde el clima hasta la accesibilidad del lugar para los asistentes.

