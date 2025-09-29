inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Desde el ‘gran beso’ hasta los nuevos nominados... ¡Revive lo mejor de la Semifinal de La Academia VLA!

El apasionado beso, la eliminación de Imelda Tuñón, la polémica de Marcos Valdés y los nuevos nominados. ¡Revive lo mejor de la Semifinal de La Academia VLA!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

El apasionado beso de Martín Quezada y Fernanda Ostos, la eliminación de Imelda Tuñón, la polémica de Marcos Valdés y Dani Parra, y los nuevos nominados. Además, la visita a Martín Quezada y la celebración de cumpleaños de Luis Fernando Peña. ¡Revive lo mejor de la Semifinal de La Academia VLA!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×