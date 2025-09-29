Desde el ‘gran beso’ hasta los nuevos nominados... ¡Revive lo mejor de la Semifinal de La Academia VLA!

El apasionado beso de Martín Quezada y Fernanda Ostos, la eliminación de Imelda Tuñón, la polémica de Marcos Valdés y Dani Parra, y los nuevos nominados. Además, la visita a Martín Quezada y la celebración de cumpleaños de Luis Fernando Peña. ¡Revive lo mejor de la Semifinal de La Academia VLA!