¿Accedió a tener un encuentro? Ricardo Pérez es ventilado por Samii Herrera y Susana Zabaleta lo defiende

Samii Herrera, ex pareja de Ricardo Pérez, expuso los mensajes que el creador de contenido le habría enviado. La influencer aseguró que, a pesar de la insistencia del novio de Susana Zabaleta, ella no accedió a tener un encuentro con él. Además, confesó que Pérez le habría sido infiel durante su relación amorosa y detalló que ha recibido ataques del público del creador de contenido. Pero eso no fue todo, Susana Zabaleta salió en defensa de su novio asegurando que él “no es infiel”.