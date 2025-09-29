¿Accedió a tener un encuentro? Ricardo Pérez es ventilado por Samii Herrera y Susana Zabaleta lo defiende
Samii Herrera, ex pareja de Ricardo Pérez, expuso los mensajes que el creador de contenido le habría enviado y Susana Zabaleta salió en defensa de su novio.
TV Azteca
Samii Herrera, ex pareja de Ricardo Pérez, expuso los mensajes que el creador de contenido le habría enviado. La influencer aseguró que, a pesar de la insistencia del novio de Susana Zabaleta, ella no accedió a tener un encuentro con él. Además, confesó que Pérez le habría sido infiel durante su relación amorosa y detalló que ha recibido ataques del público del creador de contenido. Pero eso no fue todo, Susana Zabaleta salió en defensa de su novio asegurando que él “no es infiel”.
Galerías y Notas Azteca UNO