¿Recibes a mucha gente en tu casa? ¡Protégete de las malas energías con este poderoso ritual!
El coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un poderoso y efectivo ritual para protegernos de las malas energías con ayuda del arcángel Miguel.
TV Azteca
¿Malas vibras en casa? Porque nuestro hogar es un templo sagrado que debemos tener en armonía, el coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un poderoso y efectivo ritual para protegernos de las malas energías con ayuda del arcángel Miguel.
