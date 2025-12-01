inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Por detalles en el menú o por altos costos? Roberto Palazuelos explica la suspensión de actividades en su hotel

Tras la suspensión de actividades en su hotel, Roberto Palazuelos se defendió de los señalamientos que lo colocan en el ‘ojo del huracán’ como empresario.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras la suspensión de actividades en su hotel, Roberto Palazuelos rompió el silencio y salió a defenderse de los señalamientos que lo colocan en el ojo del huracán como empresario. Entre otras cosas, explicó que le habrían ‘salpicado’ con problemas de otros hoteles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×