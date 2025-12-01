¿Por detalles en el menú o por altos costos? Roberto Palazuelos explica la suspensión de actividades en su hotel
Tras la suspensión de actividades en su hotel, Roberto Palazuelos se defendió de los señalamientos que lo colocan en el ‘ojo del huracán’ como empresario.
Tras la suspensión de actividades en su hotel, Roberto Palazuelos rompió el silencio y salió a defenderse de los señalamientos que lo colocan en el ojo del huracán como empresario. Entre otras cosas, explicó que le habrían ‘salpicado’ con problemas de otros hoteles.
