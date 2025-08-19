¿'Guiño’ a La Granja? Rodrigo Vidal habló de Armando Araiza y reveló lo que opina de los realities
Previo a lanzar un claro ‘guiño’ a La Granja y expresar su opinión sobre los realities, Rodrigo Vidal habló de Armando Araiza y su breve participación en una obra de teatro. ¡Ojo a lo de Ricardo Casares!
Luego de que se viralizara que Armando Araiza buscaba empleo, Rodrigo Vidal revela que fue parte del elenco, pero que eventualmente decidió dar un paso al costado. ¿Será que veremos a Rodrigo Vidal en La Granja? ¡Ojo al guiño que reveló Ricardo Casares!
