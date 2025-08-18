¿Quiénes son los nuevos actores y los nuevos personajes? Bárbara de Regil reveló detalles de Rosario Tijeras 4
TV Azteca
Bárbara de Regil nos contó cómo fue que surgió la cuarta temporada de Rosario Tijeras, la serie que se estrena esta noche por las pantallas de Azteca UNO. ¿Qué podemos esperar de esta nueva entrega? ¿Nuevos actores? ¿Nuevos personajes? ¡Checa todo lo que reveló!
