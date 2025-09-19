¡Shakira ya no llora, Shakira factura! Así se vivió su último concierto del 2025 en México
"¡Juntas somos más fuertes!” Con Danna como invitada especial, Shakira cerró sus conciertos del 2025 en México. ¡Ojo a lo que se dijeron en el escenario!
TV Azteca
"¡Juntas somos más fuertes!” Con Danna como invitada especial, Shakira cerró sus conciertos del 2025 en México y, como era de esperarse, se reafirmó el eterno romance de la colombiana con los mexicanos. ¡Revive los detalles!
Galerías y Notas Azteca UNO