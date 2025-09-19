¿Retos físicos o estrategia? ¡Alfredo Adame cree que puede con los dos en La Granja VIP!

Alfredo Adame no quiere el segundo ni el tercer lugar en La Granja VIP : ¡él va por el jugoso premio final de la competencia y para lograrlo está dispuesto a todo! Trabajar, sudar, llegar a su límite con los retos más extremos y hasta planear estrategias astutas... el “Golden boy” está listo para eso e incluso más.

¿Alfredo Adame va a planear o a sudar en La Granja VIP?

En una divertida entrevista con TV Azteca en donde cacareamos a gusto con Alfredo Adame, nuestro adorado “Golden boy” reiteró que llega a La Granja VIP en uno de sus mejores momentos : ¡exprimirá toda su experiencia en estas 10 semanas de retos ya que le sabe a todo, al trabajo físico y a las alianzas!

“En las dos (retos y estrategias) me va muy bien, tengo 67 años, voy al gimnasio todos los días, voy a las artes marciales dos veces a la semana, me suplemento... me nutro muy bien y trabajo mucho esa agilidad mental, entonces no tengo problema”, aceptó.

El actor y conductor es consciente de que las peleas sí van a darse en este reality show, sobre todo porque el entorno campestre será hostil a cada momento; sin embargo, él confía en sus habilidades: ¡va a dar batalla!

Como ves, Alfredo Adame está listo para lo que se venga en el establo, el huerto y hasta el granero : ¡nada hay escrito en La Granja VIP, y aunque el “Golden boy” es bueno para los deportes y el consentido de los internautas, alguna celebridad podría darnos la sorpresa y sacarlo de la competencia!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP México?

La participación de Alfredo Adame en La Granja VIP, sin duda alguna, le pondrá ese toque explosivo tan sabroso al reality show que a todos nos encanta a la hora del cacareo: ¡no te pierdas el estreno el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!