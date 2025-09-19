Christian Nodal se expresaba así de Cazzu en 2020, cuando aún no se conocían: te impactarás

Christian Nodal está en una situación complicada con Cazzu, a más de un año de su ruptura. Aparentemente por los desacuerdos que tienen en torno a los cuidados de su hija en común, la pequeña Inti. Y si bien ahora mismo parecen enemigos, las cosas entre ellos eran muy distintas, en especial porque aun sin conocerla, el músico mexicano tenía una opinión particular sobre la argentina.

Y es que, en 2020, cuando solo sabía de ella por su música y lo que se decía en internet, se expresaba con mucha admiración de la mujer que después se convertiría en la madre de su hija. Así lo expresó Nodal durante una conversación con la actriz mexicana, Alejandra Espinoza, donde confesó que veía a Julieta Cazzuchelli como uno de sus amores platónicos; un listado que también incluía a Mon Laferte y hasta a la difunta Rocío Durcal.

¿Cómo se conocieron Christian Nodal y Cazzu?

El primer encuentro de Cazzu y Christian Nodal fue durante una visita de la rapera a México, aunque ya habían tenido interacciones en redes sociales. En esa ocasión, el músico la invitó a uno de sus shows y según contó para el sitio Urbanda, desde el primer momento en que la vio se propuso conquistarla.

¿Cuánto duraron Cazzu y Christian Nodal?

La pareja mantuvo una relación durante aproximadamente dos años, pues habrían comenzado a salir a mediados de 2022, un par de meses después de que el sonorense rompió su compromiso con Belinda.

En septiembre de 2023 se convirtieron en padres con el nacimiento de Inti, (que justo acaba de festejar su cumpleaños número 2).

Instagram / @nodal Christian Nodal y Cazzu duraron casi dos años

¿Por qué terminaron Nodal y Cazzu?

La separación de Christian Nodal y Cazzu se dio en mayo de 2024 por mutuo acuerdo. Este truene estuvo acompañado de polémica debido a que a los pocos días, se dio a conocer que el cantante de “Ya no somos ni seremos” ya tenía un romance con Ángela Aguilar, que finalmente se convirtió en su esposa con dos bodas secretas; una en Italia y otra en Morelos, a las que asistieron solo sus personas más cercanas.