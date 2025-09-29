inklusion logo Sitio accesible
¡Cuidado! Estas son las señales de alerta de problemas cardiacos

Venga La Alegría
TV Azteca

¿Los síntomas de infarto son diferentes en hombres y mujeres? En el marco del Día Mundial del Corazón, el cardiólogo, Dr. Gerardo Rodríguez, explicó cuáles son las señales de alerta de los problemas cardiacos. Además, Patricio Borghetti se sometió a un electrocardiograma en vivo. ¡Toma nota y comparte la información!

