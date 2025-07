Sergio Mayer reacciona a las declaraciones de Katia Llanos, quien mostró su apoyo hacia Luis de Llano

Sergio Mayer de esta manera reaccionó ante las declaraciones de su excompañera de Garibaldi, Katia Llanos, quien alzó la voz en defensa de Luis de Llano tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se mantuvo firme en dejarle la condena impuesta al ser encontrado culpable por el delito de abuso sexual.

¿Qué dijo Katia Llanos? “Hoy quiero levantar la voz en apoyo a alguien que marcó mi camino personal y profesional en el espectáculo”, publicó Katia Llanos.

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer?

En charla con los medios, Sergio Mayer declaró que “lo que haya opinado Katia me tiene sin cuidado, no me interesa y no voy a opinar de ella”.

“No sé en qué contexto lo haya hecho, lo que yo te puedo decir es que Luis de Llano es mi amigo, yo no puedo negar mis amistades, al contrario, le mando un fuerte abrazo con mucho cariño a Luis de Llano, quien también fue el impulsor de mi carrera, fue el creador de Garibaldi, le tengo mucho cariño y respeto como amigo”, declaró Sergio Mayer.

Enfatizó que, además de agradecer lo que el productor hizo por él, sí aplaude que se haya hechos justicia en el caso de Sasha Sokol. “Por otro lado me congratulo que a Sasha se le esté haciendo justicia porque no importa quién ni en qué momento, yo creo que las víctimas merecen justicia, las víctimas merecen que sean escuchadas y hay un precedente bien importante con esto que pasó con Sasha, mis respetos y reconocimiento por haber levantado la voz”.

¿Apoyaría una demanda de su hijo en contra de Natália Subtil?

Al preguntarle su postura como padre y si estaría de acuerdo en que su hijo, Sergio Mayer Mori, denunciara a Natália Subtil debido a que mantuvo una relación sentimental cuando era menor de edad y ella tenía 28 años, ahora que con el caso de Sasha se marcó un precedente en este tipo de delitos, esto nos dijo.

“Lo que le dijo es que no tiene sentido perder tiempo, dinero y esfuerzo, mejor que dedique ese tiempo a estar con su hija”, agregó. Finalmente, nos compartió un poco sobre el reencuentro que tuvo su hijo con su nieta Mila, tras intervenir y llegar a un acuerdo con Natália Subtil para que esto sucediera.

“Este fin de semana estuvimos con ella, estuvo con toda su familia, solamente mi nieta podía hacer un encuentro como el que hizo, con sus papás, con los abuelos, con la madrastra, con la abuelastra, con todo mundo estuvimos ahí y eso habla bien de lo que está pasando”, finalizó.