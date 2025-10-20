inklusion logo Sitio accesible
"¡Ustedes fueron muy crueles!”, Sergio Mayer reacciona al fenómeno de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Luego del ‘fenómeno’ de Sergio Mayer Mori tras su participación en La Granja VIP, Sergio Mayer reaccionó y recordó cuando la prensa fue ‘cruel’ con su hijo.

TV Azteca

Luego del ‘fenómeno’ en que se ha convertido Sergio Mayer Mori tras su participación en La Granja VIP, Sergio Mayer reaccionó y dejó claro qué situaciones le preocupan. Además, dejó en claro lo orgulloso que se siente de su hijo y recordó el momento en que la prensa fue ‘cruel’ con él.

