inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Sergio O’Farrill alza la voz por JNS y Angie Taddei por la polémica legal

Luego de la polémica legal que involucra a las JNS, Sergio O’Farrill, novio de Angie Taddei, compartió su opinión y contó de qué manera apoya a su pareja.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras la polémica legal que involucra a las JNS por temas del nombre de la agrupación, Sergio O’Farrill, novio de Angie Taddei, compartió su opinión y contó de qué manera apoya a su pareja. Por otro lado, se pronunció sobre el profesionalismo de Regina Murguía.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×