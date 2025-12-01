¡Cuidado! Sergio Sepúlveda explica cómo le hackearon su cuenta de Facebook y qué hizo al respecto

Con peras y manzanas, Sergio Sepúlveda explicó a detalle cómo fue que hackearon su página de Facebook. Según relata nuestro conductor, un desconocido se habría vinculado a su cuenta y a la de su hija. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hacer ante sospechas o amenazas de hackeo? ¿Qué hacer para prevenir hackeos de Facebook e Instagram? Así lo explica Sergio Sepúlveda, Con peras y manzanas.