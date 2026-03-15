Sin Filtro: Supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Barbara

Tras la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, pareja sentimental de Ana Barbara, hacia la cantante, en Sin Filtro se debate sobre cuál debería ser la postura que se debe de tener sobre los involucrados, ya que creadora de contenido Adriana Toval, supuesta pareja de Muñoz, mostró pruebas contundentes que confirmarían su relación, mientras que el silencio de la cantante mexicana causa varias dudas.