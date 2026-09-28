¡Tabata desató la polémica en el Sin Palabras! Revive el juego completo del 28 de septiembre 2026
El factor tiempo hizo de las suyas durante el turno del Favorito en el Sin Palabras, donde Tabata Jalil trataba de llevar un importante punto para su causa.
Luego de apapachar a los seguidores del Favorito y el Pueblo, comenzó un nuevo capítulo del Sin Palabras, en el que, como era de esperarse, la polémica no se hizo esperar... ¿Tabata contestó en tiempo? ¿Quién ganó el primer juego de la semana en el Sin Palabras? ¡Revive todas las emociones en el juego completo!