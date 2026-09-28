¡No suelta la cocina! Azalia quiere seguir controlando la comida en La Granja VIP y le advierten de un castigo (VIDEO)
El mandato de Mono Osuna como Capataz de La Granja VIP está a punto de terminar y parece que Azalia va a seguir aprovechando su poder hasta el último momento.
Azalia “La Negra” fue la elegida del público para convertirse en Peón de La Granja VIP. Esto significa que toda la semana perderá sus beneficios como Granjera y tendrá que acatar el reglamento de cosas prohibidas, aunque ya empezó mal esta misión. Todo porque sigue queriendo controlar todo lo que pasa en la cocina y se puso a cargo de la comida, ignorando las advertencias que le hizo Ivonne Montero sobre las multas que esta actitud les podría provocar.