Venga La Alegría | Programa 28 de septiembre 2026 Parte 1 | Los nuevos ‘adamizados’, la nueva demanda de Maribel Guardia a Imelda Tuñón, la cuarta Gala de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de septiembre 2026, parte 1: Todo sobre la nueva demanda de Maribel Guardia a Imelda Tuñón, el bautizo de Alfredo Adame a Aleks Syntek y Gala Montes, las perturbadoras declaraciones de Yolanda Andrade sobre sus medicamentos, la presentación de Digger en México y los mejores ejercicios para iniciar el día con energía y actitud.

Además, Arturo Carmona habló de su posible encuentro con Cibad Hernández, el reconocimiento de Josi Cuen y Jorge Medina, el estreno de ¿Quién quiere ser Millonario? y una exhibición de danza polinesia. También, la receta paso a paso de arrachera en adobo, una imperdible pasarela de trajes sastre, una nueva aventura de Lauro y todo lo que ocurrió en la cuarta Gala de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!