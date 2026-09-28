Los jóvenes que quedaron atrapados buscando ‘La casa de la Tía Toña’ y más casos insólitos explicados Con Peras y Manzanas

La fuerte explosión por pirotecnia en una fiesta patronal de la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos en Ixtapaluca, los jóvenes que intentaron llegar a ‘La casa de la Tía Toña’ en la tercera sección del Bosque de Chapultepec y el rescate de una mujer y su hija tras quedar atrapadas en una fuerte corriente en Jalisco; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.