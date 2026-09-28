Venga La Alegría | Programa 28 de septiembre 2026 Parte 2 | La entrevista exclusiva con Anthony Russo, los que arriesgaron su vida por conocer ‘La casa de la Tía Toña’ y mucho más
La entrevista exclusiva con Anthony Russo sobre Avengers, los jóvenes que arriesgaron su vida por encontrar ‘La casa de la Tía Toña’, Margarita McKenzie balconeó a todos los conductores, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de septiembre 2026, parte 2: Natalia Jiménez mostró su apoyo a Cazu en sus pleitos con Christian Nodal, la entrevista exclusiva con Anthony Russo, director de Avengers Endgame; una nueva explosión en Ixtapaluca, los jóvenes que arriesgaron su vida por encontrar ‘La casa de la Tía Toña’ y las rescatadas de una fuerte corriente en Jalisco, todo explicado Con Peras y Manzanas.
También, Margarita McKenzie, con ayuda del público, balconeó a todos los conductores, repasamos los mejores momentos del Exatlón y todo sobre el estreno de la nueva temporada de Dra. Lucía. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!