Ivonne Montero presume el inesperado detalle que Carlos Trejo tuvo con ella en La Granja VIP

Ivonne Montero compartió con Kenny un detalle que pocos conocían sobre Carlos Trejo y su paso por La Granja VIP. La actriz contó que el investigador tuvo varios gestos muy lindos con ella, pues incluso le dejó algunos regalos antes de su salida. Entre ellos, destacó un abrigo que Ivonne recibió de Carlos y que todavía estaba usando, convirtiéndolo en un recuerdo especial de su convivencia. Ivonne también lamentó que, pese a la forma en que ella lo conoció dentro de la granja, Carlos no lograra conectar con la gente y terminara eliminado. Su relato mostró una faceta mucho más detallista y cercana del polémico participante.