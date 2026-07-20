"¡Nos ven como un referente!”, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, revelan detalles de la nueva temporada de Soy Luna

Luego de desfilar por la alfombra roja de Venga La Alegría, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, compartieron detalles de la nueva temporada de ‘Soy Luna’ a días de su estreno. Entre otras cosas, el elenco de la exitosa serie reflexionó sobre su impacto positivo entre los espectadores. ¡Aquí la entrevista completa!