"¡Nos ven como un referente!”, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, revelan detalles de la nueva temporada de Soy Luna
Rumbo al estreno de la nueva temporada de Soy Luna, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, reflexionaron sobre el impacto positivo de la serie.
Luego de desfilar por la alfombra roja de Venga La Alegría, Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, compartieron detalles de la nueva temporada de ‘Soy Luna’ a días de su estreno. Entre otras cosas, el elenco de la exitosa serie reflexionó sobre su impacto positivo entre los espectadores. ¡Aquí la entrevista completa!