¡Orgullo nacional! Conoce a Suri, Lia y Mia Cueva, las clavadistas mexicanas que buscarán medalla en los JJOO del 2028

Las clavadistas mexicanas, Suri, Lia y Mia Cueva, nos contaron cómo iniciaron su carrera profesional y cuáles son sus metas rumbo a los JJOO del 2028.

TV Azteca

Las clavadistas mexicanas, Suri, Lia y Mia Cueva, nos contaron cómo iniciaron su carrera profesional y cómo ha sido su naciente y exitosa trayectoria. ¡Ojo a sus metas rumbo a los JJOO del 2028!

