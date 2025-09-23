¿Medios misóginos? Susana Zabaleta reacciona a los abucheos que sufrió en el aeropuerto

Tras los abucheos en el aeropuerto hacia Susana Zabaleta, la actriz compartió un video en sus redes sociales donde explicó todo lo que sucedió en el incómodo episodio. Entre otras cosas, Susana Zabaleta acusó a los medios de misóginos y pidió que las quejas se dirigieran hacia Ricardo Pérez, su novio. Eventualmente, el miembro de La Cotorrisa también mostró su postura en redes sociales.