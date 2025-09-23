¿Medios misóginos? Susana Zabaleta reacciona a los abucheos que sufrió en el aeropuerto
Tras los abucheos en el aeropuerto, Susana Zabaleta compartió un video en sus redes sociales donde explicó el incómodo episodio y acusó a los medios de misóginos.
Tras los abucheos en el aeropuerto hacia Susana Zabaleta, la actriz compartió un video en sus redes sociales donde explicó todo lo que sucedió en el incómodo episodio. Entre otras cosas, Susana Zabaleta acusó a los medios de misóginos y pidió que las quejas se dirigieran hacia Ricardo Pérez, su novio. Eventualmente, el miembro de La Cotorrisa también mostró su postura en redes sociales.
