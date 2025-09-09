inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Vio feo a Ángela Aguilar? Susana Zabaleta responde y Ricardo Pérez alza la voz por ella

Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que se viralizara un video donde supuestamente Susana Zabaleta desaprueba a Ángela Aguilar, la cantante fue cuestionada y Ricardo Pérez no dudó en tomar la palabra luego de que Zabaleta tropezara. Esto fue lo que sucedió.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×